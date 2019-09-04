شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قاصمة لـ‘‘محمد بن راشد’’ وتدخل أردني طارئ لصالح الأميرة هيا في لندن يضع حاكم دبي في ورطة كبرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5897922قالت صحيفة "القدس العربي" إن الأردن أقدم على خطوة دبلوماسية كشفت عن تضامن المؤسسة الملكية مع الأميرة الهاربة من زوجها نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وكشفت الصحيفة عن تعيين الخارجية الأردنية للأميرة دبلوماسية في سفارة بلادها في لندن، الأمر الذي يمنحها حماية قانونية ملزمة بالمملكة المتحدة، ويساعدها في إطار النزاع مع ابن راشد.

ولفتت إلى أن التصرف جاء بنصيحة قانونية من فريق الأميرة، وذلك بعد تلويح ابن راشد في بداية النزاع بسحب مليارات تعود لاستثماراته في لندن.



في المقابل نصح المستشارون القانونيون ابن راشد بأن لا يحاول الضغط ماليا واقتصاديا على الحكومة البريطانية، لأن الحكومة لا تستطيع التصرف في القضايا القانونية والقضاء.5897922