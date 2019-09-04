شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : قائد معركة تحرير عدن يعلنها بكل وضوح ..هذا ماينتظر مليشيا المجلس الانتقالي وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8653622قال قائد اللواء 39 مدرع، قائد معركة تحرير عدن من مليشيا الحوثي، إن ما يجري من أعمال انتهاكات ما هي إلا سحابة صيف وستنتهي.

وأوضح العميد الركن عبدالله الصبيحي، في تصريح له بمدينة شقرة، بمحافظة أبين” أنه سيتم التخلص من العصابات الإجرامية وقُطاع الطرق، ومستفزي الناس، ومداهمي منازل الشرفاء، ( في إشارة لمليشيا المجلس الانتقالي).



وأكد العميد الصبيحي، أن الجنوب هو جنوب كل اليمنيين، وأن الوطن للجميع، ومن أراد أن ينفرد بالجنوب، أو ينفرد بشمال الشمال، فليبحث عن زريبة تأويه.

وأشار الصبيحي، أنه ومعه قوات الجيش متواجدون في الميدان، ولن يكون إلا ما اتُفق عليه في المبادرة الخليجية، وما قرره الرئيس عبدربه منصور هادي.

وكان وفد المجلس الانتقالي الجنوبي توجه ظهر اليوم الثلاثاء، الى السعودية للمشاركة في حوار جدة، يترأسه عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.8653622