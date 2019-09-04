شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: اغتيال ‘‘ سعود القحطاني ’’ بطريقة مرعبة لا تخطر على بال .. وشخصية مشهورة تكشف الحقيقة الكاملة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - زعم مغرّد قطري شهير بموقع “تويتر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قام باغتيال مستشاره سعود القحطاني المتورط بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، لإغلاق هذا الملف نهائيا بسبب الضغط الدولي الذي يمارس على السعودية.

وقال المغرّد “بوغانم” -الشهير بتسريباته لما يدور داخل قصور الحكم الإماراتية والسعودية- في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه وردته معلومة غير مؤكدة تفيد بأن محمد بن سلمان قام باغتيال سعود القحطاني عبر تسميمه.

جديد الحدث أونلاين:

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ولفت المغرد القطري الشهير إلى أن المعلومة التي وردته لا يستطيع تأكيدها حاليا.

وشدد مجددا على عدم إمكانيته التأكد من هذه المعلومة في تغريدة أخرى قال فيها:”مازلت أكرر المعلومة غير مؤكدة وفي انتظار ماسيتم الاعلان عنه صدق ام مجرد اشاعة”

يأتي هذا بالتزامن مع التقارير المتداولة حول نصيحة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالتخلي فورا عن مستشاره المقرب سعود القحطاني حيث ستأخذ قضية اغتيال خاشقجي منحنى خطير في الكونغرس.

وقال كوشنر لابن سلمان بحسب هذه التقارير: “لا تستهن بمؤسسات النظام الأمريكي، لأن القضية قد تصل إلى مرحلة لا نستطيع حمايتك فيها من الكونغرس، لذا عليك التخلي فورا عن ذلك المستشار”

وسبق أن حث وزير الخارجية مايك بومبيو والمسؤولين في الإدارة ومنذ شهور ولي العهد محمد بن سلمان لمحاكمة سعود القحطاني، مستشاره الذي تم اتهامه في نوفمبر 2018 بأنه الرجل المسؤول عن تخطيط وتنفيذ عملية قتل وتقطيع الصحافي في قنصلية السعودية بإسطنبول.