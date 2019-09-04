شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الامني يحص عدن بالخنادق والخرسانة المسلحة في دوفس .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت قوات الحزام الأمني يوم الثلاثاء بتجهيز تحصينات اسمنتية غرب مدينة زنجبار وفي الطريق الواصلة إلى زنجبار . وبحسب مصدر في قيادة الحزام الأمني لصحيفة "عدن الغد" فان هذه التحصينات تأتي استعدادا لتقدم مرتقب لقوات الجيش صوب ابين. وقال مسافرون وشهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان خرسانات اسمنية ضخمة نصبها الحزام بالقرب من منطقة دوفس واغلق بها الطريق الرئيسية. Advertisements وانتشر جنود من الحزام في محيط هذه الخرسانات. وبحسب مسافرين فقد بدأت جرافات حفر خنادق بالقرب من نقطة العلم . وقال المسافرون ان جرافات حفرت خنادق في المكان ربما استعدادا لهجوم مرتقب لقوات الجيش.

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