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شبة اتفاق بين هادى والمجلس الانتقالى قبل حوار جدة لأنها أزمة الجنوب

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أكد الكاتب والباحث في الشأن اليمنى محمود الطاهر، أن هناك توصل إلى شبه اتفاق بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى والمجلس الانتقالى الجنوبى.

 

 

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وأوضح "الطاهر" فى تصريحات خاصة للصحيفةـ"الدستور"، أن الاتفاق يقضى بأن يحكم الانتقالي عدن، بجانب إعادة تشكيل حكومة يمنية يشارك فيها الانتقالي لتوحيد الصفوف لمواجهة جماعة الحوثى المدعومة من إيران.

وكان "الطاهر" أعلن فى منشور له، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هناك تفاهمات أبرمت بين الرئيس اليمني والمجلس الانتقالي، بعيدا عن الإعلام، نتائجها سيعلن عنها في وقتها، على حد تعبيره.

 

ووصل وفد الانتقالي مساء اليوم الثلاثاء الى مدينة جدة تلبية لدعوة الخارجية لحضور حوار جدة مع الحكومة الشرعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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