شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن قائمة سرية بأسماء «مجرمي الحرب» في اليمن وصدور تقرير جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فريق المحققين التابع الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن قائمة سرية بأسماء جناة محتملين في جرائم حرب ارتكبت في اليمن.

وجاء في تقرير الفرق الأممي أن العنف يزداد في اليمن وأطراف النزاع والمجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة، لافتا إلى أن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

ووضع محققو الأمم المتحدة قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب استنادا لأحدث تقاريرهم في الانتهاكات التي حدثت خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.

وأورد التقرير، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف بقيادة السعودية والذي قال إنه يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، طبقا للتقرير.

وتوصل المحققون إلى احتمال ارتكاب الجانبين جرائم، مشيرين إلى الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي للتحالف العربي، وإلى الدور الذي تلعبه إيران كداعم للحوثيين.

ودعا التقرير جميع الأطراف إلى السير في عملية سلام تضع حدا للنزاع في #اليمن.

وقال محققو الامم المتحدة :سنقدم خلاصة تقريرنا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

واشاروا بأن اليمن يشهد كارثة إنسانية و 80 في المائة من اليمنيين يعتمدون على المساعدات للعيش.

كما اتهم التقرير أطراف الصراع بتجنيد الأطفال وتطارد الناشطين والصحفيين.

وقال ان الحوثيين قصفوا مدنا باليمن واستخدموا أساليب أشبه بالحصار ما قد يمثل جرائم حرب.

وتحدث محققو الأمم المتحدة في التقرير بأن أطراف الصراع في #اليمن تعيق وصول المطاعيم لمحتاجيها.

وتابعوا : أطراف الصراع في #اليمن منعوا تقديم العلاج للمصابين بالكوليرا.

وختم التقرير مشيرا إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات لكي يبقوا أحياء.