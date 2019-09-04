شكرا لبحثكم عن خبر النخعي يؤكد عودة عمل مجمع الاصدار الالي ويطالب المواطنين باستكمال وثائقهم القانونية. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص / عدن

قال مدير مجمع الاصدار الالي الموحد لخدمات الشرطة الرائد/ وجدي النخعي أن المجمع باشر العمل منذ يوم الاحد بشكل اعتيادي وطبيعي حيث تم خلال الثلاثة ايام الماضية من استكمال اجراءات ترقيم وتجديد اكثر من 70 سيارة مدنية بالاضافة لاستخراج العديد من وثائق الملكية ورخص القيادة للمواطنين.

وأكد النخعي أنه بتوجيهات مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع بدأ المجمع العمل بكل مهامه على أكمل وجه ويسير العمل على قدم وساق وذلك لحرص اللواء شلال علي شائع مدير امن العاصمة على عودة نشاط الاجهزة الامنية بمختلف مرافقها الشرطية والخدمية ذات العلاقة بالامن.

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وطالب النخعي من المواطنين استكمال كافة الاجراءات القانونية المتعلقة باستخراج وثائق السيارات وترقيمها ورخص القيادة لكي تستطيع الاجهزة الامنية تنفيذ حملاتها الوقاية وعملياتها الامنية وتعاون المواطن في تسهيل مهام الامن.

ونوه النخعي بان المجمع يعمل بكامل طاقته وأن موظفين يعملون بكد خلال اوقات الدوام الرسمي وذلك لاستكمال كل المعاملات واجراءات استخراج الوثائق، موضحا أنه لاتوجد اي عوائق أو صعوبات في هذا الجانب الاداري للمجمع برغم قلة الامكانيات التي تعتبر طبيعية مع حساسية المرحلة وصعوبتها.

وشكر النخعي اللواء شلال علي شائع مدير امن العاصمة عدن على اهتمامها بهذا الجانب الخدمي المهم وتذليل كافة الصعوبات كما شكر موظفي المجمع الذين يقومون بمهامهم بكل تفاني واخلاص.