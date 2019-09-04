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تدشين حملة موسعة للنظافة في أبين بدعم إماراتي

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تدشين حملة موسعة للنظافة في أبين بدعم إماراتي

كتب

متابعات_الخليج 365

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، دشن " صندوق النظافة و تحسين المدينة " بمحافظة أبين، اليوم الأربعاء، حملة نظافة واسعة لرفع المخلفات الصلبة و أكوام القمامة في مديريتي زنجبار و خنفر تحت إشراف وتمويل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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وقال مدير صندوق النظافة في محافظة أبين، إن الحملة التي تأتي ضمن حملة الاستجابة العاجلة من قبل دولة الإمارات تستهدف رفع أكوام القمامة التي تكدست وسط الشوارع خشية إنتشار البعوض المسبب للأمراض و الأوبئة .

 

من جانبهم، أعرب سكان مديريتي زنجبار وخنفر عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية لدعمها المتواصل للشعب اليمني في المجالات كافة، مشيدين ببدء حملة النظافة حفاظا على الصحة العامة وحماية للبيئة. 

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