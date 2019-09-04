مغردون يستذكرون الخيانة القطرية للتحالف بوسم #غدر_4سبتمبر

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أحيا مغردون عرب، عبر موقع تويتر مساء الثلاثاء، ذكرى الهجوم الغادر ضد قوات التحالف العربي في اليمن، الذي أسفر عن استشهاد 60 جندياً، راحوا ضحية الخيانة الكبرى للنظام القطري وحزب الإصلاح الإخواني، بعد إعطاء إحداثيات موقع وجود قوات التحالف للانقلابين، ليسقط عليهم صاروخ أرض-أرض غادر طال مخزن الأسلحة في معسكرهم بمنطقة صافر في محافظة مأرب شمال اليمن في 4 سبتمبر (أيلول) 2015.



وتصدر هاشتاق غدر_4سبتمبر، قائمة الأكثر تداولاً في الإمارات، استذكر فيه المغردون تضحيات شهداء التحالف العربي الـ60 بنشر العبارات والصور والفيديوهات، معربين عن فخرهم واعتزازهم ببطولات الشهداء وبما قدموه في سبيل الوطن ودفاعاً عن الحق ونصرة المظلوم وتحرير اليمن من قبضة الانقلابيين، مستنكرين ما أقدم عليه النظام القطري من خيانة وغدر للأشقاء.

غدر جبان

وقال المغرد الإماراتي محمد المحرمي:"في هذا التاريخ وهذا اليوم قبل 4 سنوات فقد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مجموعة من صفوة أبطاله بسبب غدر جبان وطعنة في الظهر تعرضت لها قوات التحالف من مجموعة خونة برعاية قطر، التي أرادت وأصدقائها وحلفائها الإرهابيين واتباعهم وأعوانهم تفكيك التحالف، فإذا بالسعودية والإمارات ومن معهم من الأوفياء في التحالف يزدادون قرباً وحباً وترابطاً وقوة".

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وأضاف "ازدادت قطر وأصدقائها الإرهابيين قهراً وألماً ورهبة، وظن الخونة الغدارين الإرهابيين وأتباعهم وأعوانهم، بأنه عندما تفقد قوات التحالف العربي بقيادة السعودية الشقيقة الكبرى هذا العدد من الأبطال الشجعان بأنها ستتوقف عن تحقيق الانتصارات، ولم يدركوا بأن هناك شعوب جاهزة لتكملة المشوار".

وأشار هزاع بن بنان في تغريدته، إلى أن "قطر اندست كالسوس في جسد التحالف، وكعادتها تظاهرت بأنها معه، بينما كانت في الخفاء أداة هدم وغدر وتخريب لجهود التحالف، كالذي حصل في 4 سبتمبر (أيلول) 2015، حينما مررت إحداثيات مقر قوات التحالف إلى الحوثي وقام بدوره بإطلاق صواريخ الغدر والخيانة والتي أدت إلى استشهاد جنود التحالف"، مضيفاً أن "أسباب الغدر والخيانات والفوضى العارمة في اليمن هو حزب الإصلاح الإخواني ويليه الحوثي الإيراني الذين يقومون بطعن قوات الشرعية والمقاومة اليمنية، ويسعون إلى دمار اليمن".

مزبلة التاريخ

ومن جابنه، لفت المغرد عمر الساعدي، عبر هاشتاق "غدر_4سبتمبر"، إلى أنه "غداً يصادف ذكرى الغدر والخيانة من قبل تنظيم الحمدين والإصلاح الإخواني، ذهبت فيه أرواح أبطالنا البواسل حماة الوطن، لن ولم ننسى خيانتكم وستحشرون في مزبلة التاريخ وعلى جباهكم وصمة خزي وعار".

وأكد أنه "في يوم الغدر وذكرى الخيانة لشهدائنا الأبرار قام النظام القطري بأخبث وأشنع فعل في تاريخ دويلة قطر وصم بالخزي والعار، خنجر طعن في ظهر التحالف العربي من الحمدين بواسطة إخونجية الإصلاح، ستطاردكم أفعالكم، ولكم في الحياة والآخرة حساب وعذاب".

وقال هاشم الجارحي، إن "الغدر والخيانة من شيم الإخوان وحزب الإصلاح متأصل بصفات جماعته وما فعله في 4 سبتمبر (أيلول) ضد جنود قوات التحالف العربي ماهو إلا عملية إرهابية وغدر بشباب من خيرة شباب الخليج، وقوات التحالف منذ حادثة 4 سبتمبر وهي تزداد عزيمة لتطهير اليمن من كل ماهو إرهابي".

وبدورها، أشارت المغردة سامية مبارك، إلى أنه "في هذا اليوم لن ننسى دماء شهداء الإمارات وشهداء السعودية وشهداء البحرين، ولن ننسى خيانة قطر ودعمها للإرهاب وللدمار وللخراب وللجرائم الإنسانية في اليمن".