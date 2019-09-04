هاشتاج #غدر_4سبتمبر يتصدر تويتر بـ 50 مليون مشاهدة

تصدر هاشتاج "غدر_4سبتمبر"، مساء الثلاثاء، قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر" في الإمارات، محققاً أكثر من 50 مليون مشاهدة حول العالم خلال ساعة من إطلاقه، استنكر عبره المغردون الخيانة التي تعرضت لها قوات التحالف العربي في اليمن من النظام القطري وحزب الإصلاح الإخواني، وأسفرت عن استشهاد 60 جندياً من التحالف بصاروخ غادر، بعد تمرير إحداثيات موقعهم إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية.



واستذكر المغردون عبر الهاشتاج، شهداء التحالف الـ60 بنشر الصور والفيديوهات، معربين عن فخرهم بتضحيات الشهداء الذين سطروا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة أروع قصص البطولات والفداء في سبيل أوطانهم ودفاعاً عن أراضيهم ومساعدة الشعب اليمني على تحرير بلادهم من قبضة ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى.

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