الإمارات تغيث سكان زنجبار بـ1000 سلة غذائية

Advertisements Advertisements الأربعاء 4 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 سيّرت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" قافلة إغاثة شملت 1000 سلة غذائية إلى سكان زنجبار عاصمة محافظة أبين.

Advertisements ويأتي توزيع المساعدات بإشراف مباشر من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وسيستفيد منها قرابة 7 آلاف شخص. وأعرب خالد إبراهيم منسق الإغاثة بالسلطة المحلية في أبين عن تقديره وامتنانه للمساعدات الإماراتية، كما عبر سكان المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للدور الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية في أبين التي طالت المجالات التنموية والخدمية في عموم مديريات المحافظة كافة. Advertisements Advertisements

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