اخبار الخليج / اخبار اليمن

انتقالي القطن بحضرموت يحدد أماكن التجمع لاحياء فعالية مليونية الوفاء

0 نشر
اليمن العربي-حضرموت 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

انتقالي القطن بحضرموت يحدد أماكن التجمع لاحياء فعالية مليونية الوفاء

كتب

الخليج 365-حضرموت

دعا المجلس الانتقالي في مدينة القطن بمحافظة حضرموت الى الاحتشاد لفعالية مليونية الوفاء.

 

وفي بيان لانتقالي القطن حث المواطنين للاحتشاد لمليونية الوفاء التي ستقام عصر الخميس بساحرة القرار قرارنا بمدينة المكلا.

 

وذكر البيان أن على الراغبين المشاركة التسجيل الأشخاص التالية اسماؤهم:

 

 

عبد العزيز البكري 

 

777457558

 

ربيع غصان 

 

Advertisements

777262854

 

غازي لرضي 

 

772759127

 

سالم باعطوة 

 

773711949

 

رياض بهيان 

 

770908678

 

علما بأن المواصلات ذهابا وايابا مجانا وسيتم التحرك صباح يوم الخميس 5_9_2019م الساعة السادسة والنصف صباحا من ساحة الحرية. جوار عماره بن شريشر بمديرية القطن .

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتقالي القطن بحضرموت يحدد أماكن التجمع لاحياء فعالية مليونية الوفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا