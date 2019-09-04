شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ساعات من وصول وفد الانتقالي الى جده.. الشرعية تفاجئ الجميع بهذا الاعلان ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8275738أصدرت الشرعية إعلانا مفاجئا بعد ساعات من وصول عيدروس الزبيدي الى مدينة جدة السعودية .

حيث قال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي نجدد الترحيب بالدعوة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، الا اننا لن نشارك في اي حوار مع الانتقالي ,

وحدد الحضرمي شرطا لذلك قائلا: ألا بعد امتثاله لما ورد في بيان التحالف والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية وإيقاف كافة الانتهاكات.

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