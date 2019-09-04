شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اشهر قائد عسكري في الجنوب يترك العاصمة عدن ويتوجه بقوة جبارة صوب هذه المحافظة وارعب الانتقالي بهذا التهديد ووجه رسالة هامة لليمنيين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4044321وصل عصر يوم الثلاثاء قائد اللواء 39 مدرع العميد عبدالله الصبيحي إلى مدينة شقرة الساحلية على راس قوة عسكرية .

وقال مصدر عسكري لصحيفة "عدن الغد" ان قوات الجيش عززت قواتها في شقرة .

وادلى الصبيحي بتصريح صحفي اكد فيه ان قوات الجيش عازمة على مواجهة الجماعات المسلحة مشددا على ان من يحاول ويفكر باختطاف الجنوب لن ينجح .

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وحذر الصبيحي من التمادي باعمال المداهمات واقتحام منازل المواطنين في عدن.

وشدد على ان اليمن لايمكن لاي طرف اختطافها لاشمالا ولاجنوبا.