شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية شهيرة تطلق لقب جديد لدولة الامارات يضحك هادي والملك سلمان وولي عهده حتى عيدروس الزبيدي اضحكه اللقب لكنه قهر كل الاماراتيين ( اسم وصورة مطلق اللقب الجديد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1256988حصدت دولة الامارات العربية المتحدة على لقب جديد اضحك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والعاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده وحتى عيدروس الزبيدي اضحكه اللقب لكنه قهر كل الاماراتيين واصابهم بالصدمة خاصة وانهم دوما يتفاخرون بالانجازات الاماراتية .

اللقب الجديد الي حصلت عليه الامارات هو ( دولة وحضارة الزجاج الطارئة ) في اشارة الى دولة الامارات التي تشتهر بعماراتها الزجاجية العملاقة في مختلف المدن الاماراتية .

ووجه رئيس التلفزيون اليمني الإعلامي جميل عزالدين رسالة نارية لدولة الامارات التي تحاول تمزيق النسيج المجتمع وتدعم ميليشيات مسلحة للإنقلاب على الحكومة الشرعية والسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأكد عزالدين أن الشعب اليمني قهر كل أساطيل المستعمرين قديماً وحديثاً وحضارة الزجاج الطارئة ستبقى عاجزة عن محو حضارة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ.

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وأضاف: "سنبقى وسيبقى الجيش الوطني وستبقى اليمن شامخة عصية عن التقسيم والتمزيق ما دام في الشعب اليمني قلب ينبض ولن ترى الدنيا على أرضنا وصيا".

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