أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للراقصة إليسار الجدل، حيث سجل في إحدى الجلسات الخاصة حقق أكثر من 105 آلاف مشاهدة في اقل من ساعة. وظهرت إليسار في الفيديو وهي ترتدي فستاناً قصيراً جداً ولاصقاً فيما يشاركها الجلسة عدد من الأشخاص لم تكشف هويتهم. وبدأت بالرقص بطريقة استفزت الكثير من المتابعين. وأعرب مشاهدوه عن غضبهم بسبب ما أقدمت عليه الراقصة، معتبرين أنه يخرج على كل قواعد الأدب والأخلاق. وجاء في التعليقات التي تضمنت انتقادات جارحة: "حد يقولها انها نسيت تلبس البنطلون وإنها نزلة بالبلوزة بس" و"ده إلي اسمه إعاقة فكرية وجهل أخلاقي" و"رخيصة حتى بنات الليل ما يسوون كذا". https://www.instagram.com/p/Bztim-_nLOu/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

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كانت هذه تفاصيل خبر سهرة خاصة تفتح النار على راقصة شهيرة .. ومقطع الفيديو ينتشر ويجتاح شبكات التواصل وحقق أكثر من 105 آلاف مشاهدة في اقل من ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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