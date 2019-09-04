شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن «غدير البنات» يخطف ارواح اسرة يمنية .. والحزن يخيم على مدينة الطائف السعودية ..(فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - «غدير البنات» يخطف ارواح اسرة يمنية .. والحزن يخيم على مدينة الطائف السعودية ..(فيديو وصور)

يستعد عدد كبير من سكان مدينة الطائف السعودية اليوم الأربعاء، للمشاركة في الصلاة على جثماني زوجين يمنيين شابين يقيمان في المدينة منذ سنوات بعد أن قضيا غرقاً في حادثة أثارت مشاعر حزن واسعة في المملكة.

وقضى هاشم عبدالله هاشم وزوجته، يوم الأحد الماضي، عندما كانا برفقة طفليهما تالين (3 سنوات) وعبدالله (أقل من عامين)، في رحلة للتنزه عند غدير البنات الشهير والقريب من مدينة الطائف، ولا تزال تفاصيل ما واجهاه في ساعتهما الأخيرة في إطار التوقعات والافتراضات فقط.

------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• عاجـــل : قناة الحدث تبث الان خبرا عاجل حول ما حدث للامير محمد بن سلمان فجر اليوم

• بعد ان ظهرت في شوارع الرياض بدون عباية وبملابس متبرجة .. الفتاة السعودية مناهل العتيبي تنشر جلسة تصوير جريئة جدا وتصدم المجتمع السعودي بهذا الظهور الاباحي ..شاهد

• عاجـــل : قوات سعودية وصلت إلى موقع المقاتلين المدعومين من الإمارات... والتوتر يتصاعد

• اخيرا ولأول مرة : تسريب كواليس اللقاء الذي جمع الملك سلمان بالأمير محمد بن نايف في الطابق الرابع من القصر الملكي بمكه .. وكيف اجبره على التنحي لصالح إبنه محمد بن سلمان

• الفتاة السعودية العارية "ولية أمر نفسها" تكشف مفاجأة جديدة.. وتوجه رسالة إلى محمد بن سلمان

• عاجل : الحزن يجتاح الوسط الفني .. مصرع فنانة شهيرة اثناء غنائها على المسرح قبل قليل ..لن تصدق من تكون ..شاهد الفيديو

• حادثة تهز المملكة .. القبض على ممرضة وصديقتها تمارسان الجنس مع شابين داخل المستشفى ..«صور وتفاصيل»

• عاجـــل : الفنانة نانسي عجرم تفاجئ الجميع بزواج جديد وتنشر صورها وهي بين أحضان هذا الرجل .. من هو سعيد الحظ الذي خط قلب هذه الفاتنه ..شاهد الصور

----------------------------------------

وعاش سكان الطائف أيام عصيبة منذ وصول أخبار اختفاء بائع الملابس اليمني وزوجته، بعد ظهر يوم الأحد، لحين العثور عليهما غريقين، وتسليم جثمانيهما للسلطات المختصة في اليوم التالي، فيما تكفل أقاربهما بطفليهما تالين وشقيقها عبدالله الذين لا يعرفان ما مصير والديهما لحد الآن.

وعثرت فرق الدفاع المدني السعودية وفرق بحث وإنقاذ تطوعية محلية على جثمان الزوجة الشابة في مساء اليوم ذاته غارقةً في الغدير، ولم يتم الوصول لجثمان الزوج حتى اليوم التالي، لتظهر بعدها روايات المنقذين وعائلة الزوجين عما جرى.أ

ركان للإنقاذ

مشاركة فريق أركان_للإنقاذ في مهمة غريقي غدير البنات في مدينة #الطائف وقد تم انتشال أحد الجثث (امرأه) بقيادة مدربين الغوص محمد الشهري و رائد الذبياني وما زال البحث جاري عن رب الأسرة نسأل الله لهم الرحمة pic.twitter.com/n4iFMEvNte — أركان للإنقاذ (@ArcanRescue) September 1, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33"> @ArcanRescue مشاركة فريق أركان_للإنقاذ في مهمة غريقي غدير البنات في مدينة #الطائف وقد تم انتشال أحد الجثث (امرأه) بقيادة مدربين الغوص محمد الشهري و رائد الذبياني وما زال البحث جاري عن رب الأسرة نسأل الله لهم الرحمة مشاركة فريق أركان_للإنقاذ في مهمة غريقي غدير البنات في مدينة #الطائف وقد تم انتشال أحد الجثث (امرأه) بقيادة مدربين الغوص محمد الشهري و رائد الذبياني وما زال البحث جاري عن رب الأسرة نسأل الله لهم الرحمة pic.twitter.com/n4iFMEvNte — أركان للإنقاذ (@ArcanRescue) September 1, 2019 /photo/1 مشاركة فريق أركان_للإنقاذ في مهمة غريقي غدير البنات في مدينة #الطائف وقد تم انتشال أحد الجثث (امرأه) بقيادة مدربين الغوص محمد الشهري و رائد الذبياني وما زال البحث جاري عن رب الأسرة نسأل الله لهم الرحمة pic.twitter.com/n4iFMEvNte — أركان للإنقاذ (@ArcanRescue) September 1, 2019 /photo/1 /photo/1/photo/1 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33">

وعثر شبان سعوديون في البداية على سيارة الزوج هاشم بالقرب من الغدير تماماً، ووجدا فيها الطفلين يجهشان في البكاء، وأبلغا الجهات المختصة بما شاهداه لتتدخل فرق الدفاع المدني وتنتهي من مهمتها وفق رواية مؤلمة تقول إن الزوج سقط أولاً في مياه الغدير وجره السيل الذي كان يمر حينها في الغدير، فيما أمنت الزوجة طفليها في السيارة وحاولت إنقاذ زوجها، لكنها ماتت معه، أو أن الزوجة هي من سقطت أولاً.

الحادثة التي ملأت تفاصيلها الصحف وقنوات التلفزة المحلية، وجدت صدى واسعاً وحزيناً في مواقع التواصل الاجتماعي التي كان هاشم وزوجته يوثقان رحلتهما عبر إحداها، إذ يقول خالد هاشم، إن شقيقه هاشم كان بالقرب من حافة الغدير يصور مقاطع فيديو وينشرها على تطبيق ”سناب شات“ قبل يسقط في الغدير.

صوره لهاشم ( يمني الجنسيه) رحمه الله الذي توفي غرقا مع زوجته في غدير البنات بالطائف

ويظهر هنا بصوره سابقه مع اولاده pic.twitter.com/VfhHd1sDY4 — موسى مدهس (@mmmnnn17) September 3, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33"> موسى مدهس @mmmnnn17 صوره لهاشم ( يمني الجنسيه) رحمه الله الذي توفي غرقا مع زوجته في غدير البنات بالطائف

ويظهر هنا بصوره سابقه مع اولاده صوره لهاشم ( يمني الجنسيه) رحمه الله الذي توفي غرقا مع زوجته في غدير البنات بالطائف

ويظهر هنا بصوره سابقه مع اولاده pic.twitter.com/VfhHd1sDY4 — موسى مدهس (@mmmnnn17) September 3, 2019 /photo/1 /photo/1 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33">

ووفق رواية الشقيق التي نقلتها صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن قدم الزوج انزلقت في المياه وجرفته بسبب قوتها، فما كان من الزوجة إلا أن أبعدت طفليها عن المكان، ووضعتهما في السيارة، وبدأت محاولات انقاذ زوجها التي انتهت بغرقها معه.

انتبهو من غدير البنات لانه عميق اكثر من اربعه أمتار نزول نبهو اصدقائكم واقاربكم pic.twitter.com/m3aMvz4i8r — Ksa (@Ksa99394031) September 2, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33"> Ksa @Ksa99394031 انتبهو من غدير البنات لانه عميق اكثر من اربعه أمتار نزول نبهو اصدقائكم واقاربكم انتبهو من غدير البنات لانه عميق اكثر من اربعه أمتار نزول نبهو اصدقائكم واقاربكم pic.twitter.com/m3aMvz4i8r — Ksa (@Ksa99394031) September 2, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33">

ويروي الشقيق أنه كان برفقة هاشم وعائلته في اليوم السابق لوفاته، وأنه قرر اصطحاب عائلته قرب الغدير لتحقيق أمنية طفلته تالين برؤية البحر، إذ يتجمع في الغدير كميات كبيرة من المياه في مثل هذا الوقت، حيث تصب فيه عدة وديان تجري فيها مياه الأمطار.

قصه مؤلمه

نزلت الزَوجه تَمِشي عَلى حآفَتِه الغَدير خَآضت بِدآخله مُستنجده فمآ على الزوج الإأن يَسير وَضع أبنآءهِ بالسيارةِ

فاأقدم للموت يَسير

كأني أرئ نظرات الأب لإ ابنآئهِ وهو بالغدير

يالله اغفر لهم يارب

تفاصيل الزوجين الغارقين في غديرالبنات بالطائف💔 pic.twitter.com/zKoeMg7iZB — طموح وهمتي عاليه بعون الله (@aB_1_2_) September 3, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33"> طموح وهمتي عاليه بعون الله @aB_1_2_ قصه مؤلمه

نزلت الزَوجه تَمِشي عَلى حآفَتِه الغَدير خَآضت بِدآخله مُستنجده فمآ على الزوج الإأن يَسير وَضع أبنآءهِ بالسيارةِ

فاأقدم للموت يَسير

كأني أرئ نظرات الأب لإ ابنآئهِ وهو بالغدير

يالله اغفر لهم يارب

تفاصيل الزوجين الغارقين في غديرالبنات قصه مؤلمه

نزلت الزَوجه تَمِشي عَلى حآفَتِه الغَدير خَآضت بِدآخله مُستنجده فمآ على الزوج الإأن يَسير وَضع أبنآءهِ بالسيارةِ

فاأقدم للموت يَسير

كأني أرئ نظرات الأب لإ ابنآئهِ وهو بالغدير

يالله اغفر لهم يارب

تفاصيل الزوجين الغارقين في غديرالبنات بالطائف💔 pic.twitter.com/zKoeMg7iZB — طموح وهمتي عاليه بعون الله (@aB_1_2_) September 3, 2019 ١ " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33">

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تمتلئ مقاطع فيديو لعمليات الإنقاذ، حيث عمل غواصون ترافقهم معدات إنقاذ في الوصول للزوجين، بينما تظهر آثار لمكان جلوس العائلة على فراش قرب ضفة الغدير.

غداً بعد صلاة العصر ..

.

صلاة الميت على غريق وغريقة غدير البنات بـ #الطائف بمسجد عبدالله ابن العباس

.

نسأل الله العظيم ان يتقبلهم عنده شهداء 🌹 pic.twitter.com/Jl3AvmvUhQ — الطائف أغلى (@Taif_info) September 3, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33"> الطائف أغلى @Taif_info غداً بعد صلاة العصر ..

.

صلاة الميت على غريق وغريقة غدير البنات بـ #الطائف بمسجد عبدالله ابن العباس

.

نسأل الله العظيم ان يتقبلهم عنده شهداء ١٦ " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c33">

الحادثة أعادت للأذهان قصة اسم الغدير التي تناقل السكان المحليون عنها رواية تقول إن سبع بنات كن يرعين بأغنامهن عند الغدير في الماضي، وغرقن فيه، ليتحول اسمه إلى ”غدير البنات“ نسبة إليهن.