شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اعلان حالة الطواريء القصوى في عدن والانتقالي يستنجد بالاماراتيين ويتخذ هذا الاجراء العاجل لآنقاذ السكان من الكارثة التي ستقع بعد ساعة واحدة من الان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلان حالة الطواريء القصوى في عدن والانتقالي يستنجد بالاماراتيين ويتخذ هذا الاجراء العاجل لآنقاذ السكان من الكارثة التي ستقع بعد ساعة واحدة من الان

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