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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اندلاع حرب جديدة في عدن .. والانتقالي يبدأ بهذا العمل الخطير .. شاهد

كشفت مصادر صحفية في العاصمة المؤقتة عدن، عن بدء قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" تجهيز تحصينات إسمنتية غرب مدينة زنجبار بمحافظة أبين وفي الطريق الواصلة إلى المدينة.

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وبحسب صحيفة "عدن الغد" نقلا عن مصدر في قوات "الانتقالي"، فإن هذه التحصينات تأتي استعدادا لتقدم مرتقب لقوات الجيش الوطني صوب أبين.

كما أشارت الصحيفة، بحسب متابعة "المشهد الخليجي"، بأن مسافرون وشهود عيان أكدوا لها، أن خرسانات إسمنيتة ضخمة نصبتها قوات "الانتقالي" بالقرب من منطقة دوفس وأغلقت بها الطريق الرئيسية، إلى جانب انتشارها بالقرب من هذه الخرسانات.

وأكدت نقلا عن مسافرين أيضا، أن جرافات "الانتقالي" بدأت حفر خنادق بالقرب من نقطة العلم في المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، تخوفا من تقدم الجيش الوطني.

وتأتي تحصينات "الانتقالي" هذه، بعد أن حقق الجيش الوطني، الأسبوع الماضي، تقدما سريعا باتجاه العاصمة المؤقتة عدن وصولا إلى نقطة العلم، قبل أن يتدخل الطيران الإمارات لإنقاذ قوات "الانتقالي" والتي تهاوت بشكل سريع في مؤشر كبير على ضعفها رغم أربع سنوات من التسليح والتدريب والاستعراض.