شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...بيان مفاجئ صادر عن قبائل «يافع» قبيل انعقاد اجتماع جدة (نص البيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5179494اصدر حلف قبائل ابناء يافع بيانا أدان فيه واستنكر بشدة اي تجاوزات بحق أسرى الحرب سواء بالقتل أو التنكيل، ومن أي طرف كان، باعتبار ممارسة مثل هذه الاعمال جريمة حرب ضد الإنسانية



ونفي البيان الذي نسب إلى حلف قبائل يافع، والذي يحمل في طياته التهديد والوعيد لأبناء المناطق الشمالية القاطنين ارضنا، و نهيب بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونيةوالصحف ومواقع التواصل.

وأكد البيان أن حلف قبائل يافع دعاة سلم ، وينبذ الدعوة إلى الحروب والصراعات أياً كان شكلها، لكننا بنفس الوقت نحتفظ لأنفسنا ولشعبنا حق الدفاع عن النفس والوطن ، وذلك بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد المتبعة

نص البيان"

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد :

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسئتم فلها ) ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء)

إننا في حلف أبناء يافع،إذ نشارك أبناء الجنوب العربي،نظالهم في سبيل إحقاق الحق واستعادته،لم نكن يوما بعيدين عن الأحداث،التي تمر بها بلادنا ،لا سيما الأحداث الأخيرة،التي

حاول فيها جحافل الغزاة،الارهابيين،

وتحت عباءة الشرعية الزحف نحو بلادنا للمرة الثالثة، الأمر الذي حز في نفوسنا لما خلفوه من جراح ومآسي لا تندمل في قلوبنا.



كما ونأسف للبيان الذي نسب إلينا كذبا وزورا وبهتاناً، ويحمل لغة التهديد والوعيد،لأبناء المناطق الشمالية القاطنين أرضنا.

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*وعليه:-*

*اولاً* ننفي البيان الذي نسب إلينا ويحمل في طياته التهديد والوعيد لأبناء المناطق الشمالية القاطنين ارضنا، و نهيب بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونيةوالصحف ومواقع التواصل

الإجتماعي، إلى إستقاء معلوماتهم من مصلدرها الرئيسية بما فيها البيانا البيانات، والتأكد من صحتها قبل نشرها ،حتى لاتفتقد للمصداقية وحرصاً على الجميع من أي عواقب قد تحدث خصوصا فيما يمس أرواح الناس وممتلكاتهم.



*ثانياً:* ندين ونستنكر بشدة اي تجاوزات بحق أسرى الحرب سواء بالقتل أو التنكيل،ومن أي طرف كان، لما لهذه الأفعال،من انعكاسات خطيره تتعارض مع مبادئ الشريعة السماوية السمحاء،والأنظمة والقوانين الدولية ، ومنها معاهدة جنيف ، باعتبار ممارسة مثل هذه الاعمال جريمة حرب ضد الإنسانية ..

*ثالثاً*: نؤكد وقوفنا التام مع شعبنا الجنوبي وقضيته العادلة،ونرفض التطورات العسكرية الأخيرة التي حاولت فيها تلك القوى اجتياح الجنوب للمرة الثالثة، ونحث ابناء شعبنا على الصمود والثبات، ونأمل في الوقت ذاته التوجه إلى حوار سياسي يفضي إلى حل تتوافق عليه جميع الأطراف،مجددين دعمنا للحوار الذي دعت إليه المملكةالعربية السعودية ..

*رابعاً* عرفاناً منا بالدور العظيم لدول التحالف العربي وموقفها الشجاع في مساندة شعبنا والتصدي لقوى الإرهاب ورفضاً للحملات المغرضة التي تشن على دولة الإمارات العربية المتحدة والتصدي لها،وفضح الجهات التي تقف خلف تلك الحملات، واستجابةً لدعوة القيادة السياسية بالمجلس ممثلة بسيادة اللواء عيدروس الزبيدي بالاحتشاد لمليونية الوفاء نؤكد دعمنا لإقامة المليونية وحريصون على إنجاحها بكل السبل، ونهيب بابناء شعبنا الجنوبي تلبية نداء الواجب والوفاء للاشقاء بالاحتشاد للمليونية وذلك في ساحة العروض

*ختاماً* نؤكد للجميع أننا دعاة سلم ، وننبذ الدعوة إلى الحروب والصراعات أياً كان شكلها، لكننا بنفس الوقت نحتفظ لأنفسنا ولشعبنا حق الدفاع عن النفس والوطن ، وذلك بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد المتبعة ...

والله من وراء القصد

صادر عن حلف أبناء قبيلة يافع

3 سبتمبر 2019 م

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