شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...انقلاب مفاجئ على ‘‘ بن سلمان ‘‘ .. وبن زايد يسرب ‘‘وثيقة‘‘ خطيرة حول مقتل خاشقجي تكشف تفاصيل لأول مرة.. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6270758فيما يبدو ابتزاز سياسي من محمد بن زايد، لصديقه محمد بن سلمان، كشفت وثيقة إماراتية سرية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخشى من أن تصبح قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي موضوع نقاش ساخن خلال الانتخابات الأمريكية القادمة، ويريد تعجيل محاكمة المشتبه بهم.

وأشارت الوثيقة، التي كشف عنها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إلى أن بن سلمان مصمم على “التعجيل” بإجراءات المحكمة، قبل بدء حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب بشكل جدي.

ووفقًا لتقرير المخابرات الإماراتية، فإن بن سلمان، الذي خلصت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمحققون الأتراك أنه أمر بقتل الصحافي السعودي، يريد إغلاق هذا الفصل، في أقرب وقت ممكن.

وتقول الوثيقة: “لقد كانت خطوة حكيمة من الرياض أن تتحرك بسرعة لإغلاق القضية وإدانة المسؤولين قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وإلا، فقد تتحول الجريمة إلى أحد مواضيع النقاش الرئاسي”.

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تقرير الاستخبارات هو واحد من سلسلة تقارير شهرية أعدها مركز الإمارات للسياسات، وهو مركز أبحاث له صلات وثيقة بالحكومة الإماراتية والأجهزة الأمنية.

وبين الموقع البريطاني أنه حصل على نسخة من الوثيقة التي حملت عنوان “التقرير الشهري عن السعودية ، وهو تقرير محدود التداول ومخصص للقيادة الإماراتية العليا. ولا يظهر على الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعم بن سلمان، في خضم الضجة الدولية التي أعقبت مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، العام الماضي.6270758