تفجير مركز تابع للحزام الأمني في أبين ولا اصابات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين ذكرت مصادر محلية أن مسلحون مجهولون فجروا اليوم الاربعاء مقرا تابعا لمليشيات الأمارات في منطقة عكد بمحافظة ابين، دون وقوع اضابات. وقالت المصادر أن الحزام الأمني التابع لمليشيات الامارات كانت اخلت المكان قبل الانفجار ولم تعلن اي جهة ختى الان مسئوليتها عن العملية

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