شكرا لبحثكم عن خبر غرق مغترب يمني وزوجته ونجاة طفليهما بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف السعودية الاثنين، من انتشال غريق يمني وزوجته من داخل غدير البنات شرق الطائف. وأفاد مصدر مقرب ل"المشهد اليمني " ان فرق الانقاذ تمكنت ظهر اليوم الإثنين، من العثور على جثة الزوج الغريق هاشم عبدالله الحميد، بعد عمليات بحث دامت حوالي خمس ساعات.

واشار المصدر الى انه تم العثور أمس على زوجته غريقه في ذات الغدير ، فيما نجا طفليهما من الحادثة لوجودهما داخل المركبة.

و كانت فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي المدني بمحافظة الطائف، باشرت مساء أمس بلاغاً وصل من مواطن لمركز العمليات الموحد يفيد بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات، شرق المحافظة.

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