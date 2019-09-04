وزير الإعلام: الجيش الوطني يحكم السيطرة على حرض الحدودية

أوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الجيش الوطني بدعم وإسناد من أبطال الجيش السعودي يحرزون تقدماً نوعياً في جبهة حرض بوصولهم المثلث الواقع على مشارف المدينة.. لافتاً إلى أن تطهير المدينة من باقي جيوب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران "بات مسألة وقت فقط".



وذكر الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، أن أحكام السيطرة على مدينة حرض الحدودية بمحافظة حجة يشكل إنجازاً كبيراً للجيش الوطني وضربة قاسية لميليشيا الحوثي التي استماتت للحفاظ عليها، كونه يقطع آخر شريان لإمداداتها بين محافظتي صعدة وحجة.

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