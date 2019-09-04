- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
قوات الجيش الوطني تتقدم بحرض من ثلاثة محاور.. وتحاصر ميليشيا الحوثي
الأربعاء 4 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
تواصل قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، عملياتها العسكرية في مديرية حرض بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، لليوم الرابع على التوالي.
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوماً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة محاور، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض.
ونقل المركز عن مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني يواصلون حصار الميليشيات الانقلابية في مدينة حرض، تمهيداً لتحريرها.. مشيراً إلى أن قوات الجيش تعمل حالياً على تأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيات.
وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حرض، خلال معارك حاسمة ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش الوطني تتقدم بحرض من "ثلاثة محاور".. وتحاصر ميليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.