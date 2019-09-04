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قوات الجيش الوطني تتقدم بحرض من "ثلاثة محاور".. وتحاصر ميليشيا الحوثي

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اليمن العربي 0 تبليغ

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قوات الجيش الوطني تتقدم بحرض من ثلاثة محاور.. وتحاصر ميليشيا الحوثي

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

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قوات الجيش الوطني تتقدم بحرض من

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الخليج 365

تواصل قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، عملياتها العسكرية في مديرية حرض بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

 

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوماً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة محاور، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض.

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ونقل المركز عن مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني يواصلون حصار الميليشيات الانقلابية في مدينة حرض، تمهيداً لتحريرها.. مشيراً إلى أن قوات الجيش تعمل حالياً على تأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيات.

 

وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حرض، خلال معارك حاسمة ألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

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