شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حقيقة قيام دولة مجاورة لليمن بمنح اليمنيين امتيازات غير مسبوقة تشمل تاشيرة مجانية واقامة "3" سنوات قابلة للتجديد وراتب شهري لكل فرد (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5433434تداول بشكل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قراراً من الرئيس الأثيوبي آبي أحمد بإعفاء الوافدين اليمنيين في أثيوبيا من غرامة الاقامة ومنحهم راتب شهري 100 دولار لكل فرد بالاضافة إلى منحهم ثلاث سنوات اقامة قابلة للتجديد. وكشفت وسائل اعلام حقيقة ما تم تداوله مؤكدة أنه وبالعودة إلى نشاطات وتوجيهات رئيس الوزراء الأثيوبي المنشورة على وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية “إينا” لا يوجد أي أصل لهذا الخبر، مع أن أمرا كهذا ليس من الأمور التي تبقى بعيدا عن الإعلام.5433434

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : حقيقة قيام دولة مجاورة لليمن بمنح اليمنيين امتيازات غير مسبوقة تشمل تاشيرة مجانية واقامة "3" سنوات قابلة للتجديد وراتب شهري لكل فرد (تفاصيل هامة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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