بعد ساعات من وصول عيدروس الزبيدي الى مدينة جدة السعودية قال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي نجدد الترحيب بالدعوة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، الا اننا لن نشارك في اي حوار مع الانتقالي ألا بعد امتثاله لما ورد في بيان التحالف والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية وإيقاف كافة الانتهاكات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من وصول وفد الانتقالي الى جده.. الشرعية تفاجئ الجميع بهذا الاعلان ..شاهد ماورد فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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