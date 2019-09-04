شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مصادر سعودية تكشف عن اصرار سعودي على عودة الشرعية الى " عدن " ووقف التصعيد العسكري بالجنوب واستبعاد سقف " الانفصال " في اجتماع " جدة " ( تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصادر سعودية تكشف عن اصرار سعودي على عودة الشرعية الى " عدن " ووقف التصعيد العسكري بالجنوب واستبعاد سقف " الانفصال " في اجتماع " جدة " ( تفاصيل)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سعودية تكشف عن اصرار سعودي على عودة الشرعية الى " عدن " ووقف التصعيد العسكري بالجنوب واستبعاد سقف " الانفصال " في اجتماع " جدة " ( تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.