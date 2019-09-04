شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير امريكي : السعودية ابلغت الامارات بقرار صارم ، والأيام القادمة ستشهد تغيرات كبرى في الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3296229رجح تقرير أمريكي ان تدخل السعودية لمنع انفصال جنوب اليمن عن شماله لاعتبارات تتعلق بالتباين بين اهداف الرياض وأبوظبي من انشاء التحالف العربي وخوض الحرب ضد الحوثيين وكلاء ايران في اليمن.

وأكد التقرير أن السعودية اشعرت حليفتها الامارات انها لن تسمح بالانفصال ولكن يمكن ان يتم استيعاب القيادات الجنوبية بالمطالبة الانفصال والتي نفذت انقلاب مسلح ضد الحكومة الشرعية بعدن والجنوب في اطار حكومة وحدة وطنية .

وبحسب التقرير فأن الرياض لن تتردد في التدخل العسكري لمنع انفصال الجنوب معتبرا أن الفترة القادمة ستشهد متغيرات في المعادلة القائمة بعدن والجنوب لصالح الشرعية .3296229