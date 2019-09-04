شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن ..مهدي المشاط يباغت الجميع ويبعث برسالة عاجلة وشخصية لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي (نص الرسالة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعث .مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي للانقلابيين الحوثيين رسالة عاجلة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ينصحه فيها بالحوار مع الرئيس هادي او مع الجانب السعودي حتى يمتلك الشرعية ويصبح معترفا به اقليميا ودوليا. وقال المشاط في تغريدة نشرها على تويتر " اتمنى من الاخ عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي القبول بالحوار مع الفار هادي والقبول باي شروط مهما كانت مجحفة وسواء كان الاجتماع داخل السعودية او خارجها لأن ذلك سيحقق له حضور وشهادة اعتراف بالمجلس داخليا وخارجيا "

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واضاف "ليس شرطا يا اخ عيدروس ان تنفذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار المهم الجلوس على طاولة واحدة اما النتائج فليست مهمة ولا قيمة لها .. لأن الاوضاع والظروف هي التي تتحكم بمجريات الامور وليس ما تم الاتفاق عليه في جلسة المفاوضات"

وتاتي رسالة مهدي المشاط للزبيدي عقب تحذيرات اطلقها الاعلامي اليمني البارز فتحي بن الازرق لحكومة الرئيس هادي من جلسة حوار مع الانتقالي .

وقال فتحي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” بأن الحكومة اليمنية تملك القدرة على اسقاط الانتقالي من الداخل وباسرع وقت.مشيرا إلى امتلاك الشرعية عصا غليظة لضرب مليشيات الامارات في عدن.

ورصد محرر “أبابيل نت” تغريدة لبن لزرق قال فيها: تملك الحكومة قدرة اسقاط “المجلس الانتقالي” من الداخل وخلال فترة بسيطة في حال ماظلت على موقفها الرافض لاي حوار قبل انسحابه من المؤسسات وعودة الامور الى سابق عهدها.

واضاف: قارب الانقاذ الوحيد هو الذهاب الى حوار وابرام اتفاق “السلم والشراكة2”.. مشيرا هذا ما اخشاه اما سقوط “الانتقالي” مسألة وقت.

جدير ذكره بأن الامارات تدفع بكل قوتها لاجراء حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة في جدة في ظل سيطرته على العاصمة المؤقتة في الوقت نفسة ترفض الحكومة اليمنية اي جلسات حوار قبل ان ينسحب من مؤسسات الدولة في عدن بتأييد سعودي