شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل هادي والملك سلمان وولي عهده ومجلس الامن في معاقبة الامارات ..شاهد العقاب المزلزل الذي تعرضت له الامارات وتعرف على الجهة التي عاقبتها واثلجت صدور اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7676603كشفت مصادر اقتصادية عنآ اضطرار شركة طيران الامارات تنزيل التسعيرةآ الى 40% اثر حملة المقاطعة التي بدأها يمنيون وانظم اليها عرب من دول مختلفة. وهيمنت تغريدات نشرها ناشطون يمنيون تضمنت هشتاق " قاطعوا طيران الإمارات " تويتر وهو ما دفع الكثير من الناشطين العرب ومستخدمي تويتر الى الانضمام للحملة التي حققت تاثيرها بعد ساعات من اطلاقها .7676603

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل هادي والملك سلمان وولي عهده ومجلس الامن في معاقبة الامارات ..شاهد العقاب المزلزل الذي تعرضت له الامارات وتعرف على الجهة التي عاقبتها واثلجت صدور اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.