شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ للبرلمان الأوروبي حول المجلس الانتقالي الجنوبي "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 7602093مشروع قرار في البرلمان الأوربي للتعامل مع الانتقالي الجنوبي بصفته الرسمية
نقلت مصادر إعلامية أن هناك مشروع قرار سيتم اتخاذه في أروقة البرلمان الأوربي ينص على مشروعية التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي بصفته الحقيقية والقوية على الأرض.
ورأى البرلمان الأوربي أن المجلس الانتقالي الجنوبي أظهر من خلال تصرفاته أنه أكثر انفتاحاً مما طرح عليه من تصورات عكسية.
وبحسب المصادر فقد أعرب البرلمان الأوربي عن أمله في أن ينخرط المجلس كطرف أساسي في العملية السياسية الشاملة.
وأوضح أن هذا الاعتراف بالمجلس يعني التعامل معه كما يتم التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى.
وطبقا للمصادر فإن مشروع القرار هذا سيتم مناقشته خلال أول اجتماع للبرلمان الأوربي بعد الإجازة الصيفية...
وفي تعليقه على مشروع القرار قال د . عبدالجليل الشعيبي: إن "هذا القرار يعكس الشرعية المتزايدة للمجلس الانتقالي بعد أحداث عدن الأخيرة وتعامله المسؤول مع خصومه، وأدائه في إدارة الأزمة مع الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي ونجاحه في مد اليد إلى التفاوض تحت رعاية المملكة العربية السعودية".7602093
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