شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل للأمم المتحدة بتعيين مبعوث جديد لها في اليمن "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 3629723غوتيريس يختار جنرالاً هندياً لرئاسة بعثة المراقبة الأممية بالحديدة
اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، الفريق الهندي المتقاعد "أباهجت غوها" رئيساً لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة خلفاً للدانماركي مايكل لوليسغارد.
وينتظر المرشح الثالث أباهجت موافقة أعضاء مجلس الأمن الـ15 لتأكيد توليه للمنصب.
وسيكون أباهجت غوها بعد استكمال تعيينه ثالث رئيس للبعثة الأممية منذ تعيين الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت في 23 كانون ديسمبر 2018 رئيسا للبعثة بعد أن صدق على تشكيلها مجلس الأمن.
ومن المقرر أن تضم البعثة عند اكتمال وصول أعضائها 75 مراقبا مدنيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة اختار الجنرال الدانماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد رئيسا لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة، أواخر يناير الماضي خلفا لرئيسها الأول الهولندي باتريك كمارت وبعد شهر واحد فقط من تعيين الأخير.
وواجه كمارت صعوبات منذ وصوله إلى اليمن في 23 ديسمبر، جراء عراقيل تبنتها ميليشيا الحوثي التي تسيطر على مدينة وموانئ الحديدة، فضلا عن تعرض موكبه في 17 يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع فريق الحكومة اليمنية.3629723
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل للأمم المتحدة بتعيين مبعوث جديد لها في اليمن "أسماء وتفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.