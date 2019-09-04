شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل للأمم المتحدة بتعيين مبعوث جديد لها في اليمن "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3629723غوتيريس يختار جنرالاً هندياً لرئاسة بعثة المراقبة الأممية بالحديدة

اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، الفريق الهندي المتقاعد "أباهجت غوها" رئيساً لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة خلفاً للدانماركي مايكل لوليسغارد.

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وينتظر المرشح الثالث أباهجت موافقة أعضاء مجلس الأمن الـ15 لتأكيد توليه للمنصب.

وسيكون أباهجت غوها بعد استكمال تعيينه ثالث رئيس للبعثة الأممية منذ تعيين الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت في 23 كانون ديسمبر 2018 رئيسا للبعثة بعد أن صدق على تشكيلها مجلس الأمن.

ومن المقرر أن تضم البعثة عند اكتمال وصول أعضائها 75 مراقبا مدنيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة اختار الجنرال الدانماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد رئيسا لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة، أواخر يناير الماضي خلفا لرئيسها الأول الهولندي باتريك كمارت وبعد شهر واحد فقط من تعيين الأخير.

وواجه كمارت صعوبات منذ وصوله إلى اليمن في 23 ديسمبر، جراء عراقيل تبنتها ميليشيا الحوثي التي تسيطر على مدينة وموانئ الحديدة، فضلا عن تعرض موكبه في 17 يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع فريق الحكومة اليمنية.3629723