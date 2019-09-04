شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لرزق يكشف القوة المتقدمة حتى اللحظة والمسيطرة على 90% من جنوب اليمن (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2555925كشف الصحافي الجنوبي، ورئيس تحرير صحيفة" عدن الغد" فتحي بن لرزق، عن التطورات الميدانية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن واكد بن لرزق في تغريده على" تويتر" ان الوضع ميدانيا لصالح الحكومة، موضحا ان الانتقالي الذي كان يسيطر على90% من جنوب اليمن بات لا يسيطر الا على اقل من 10%.. Advertisements وأضاف ان هذا الوضع يعطي الحكومة فرض شروطها وتعزيز موقفها وحضورها نحو استعادة الدولة، مؤكدا وقف الشعب اليمني عن بكرة أبيه إلى جانب الحكومة الشرعية على علاتها في أزمة "عدن الأخيرة". وقال الصحفي الجنوبي، ان هذا الوقوف كان إلى جانب اليمن وكرامته، ومن هذا الوقوف الشعبي استمدت الحكومة قوتها وثبات موقفها. 2555925

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتحي بن لرزق يكشف القوة المتقدمة حتى اللحظة والمسيطرة على 90% من جنوب اليمن (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.