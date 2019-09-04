شكرا لقرائتكم خبر عن هــــــــام : قيادة السلطة المحلية في عدن تعلن رسميا ولاءها ووقوفها مع هذا الطرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8053562نفىت قيادة في السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن مزاعم إعلامية تفيد بوقوف السلطة المحلية خلف الانتقالي ودعوتها لأبناء عدن المشاركة في مليونية الوفاء المزمن إقامتها الخميس القادم. Advertisements وقالت قيادة السلطة المحلية في بيان لها تلقته صحيفة "عدن الغد" بأن لا صحة لما نشرته بعض المواقع المحسوبة على الانتقالي حول اعلان السلطة المحلية بعدن وقوفها خلف الانتقالي ودعوتها لأبناء عدن المشاركة في مليونية الوفاء , مشيرين.إلى أن هذه المزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة . ونوهت إلى أن مواقف السلطة المحلية وقيادتها وتصريحاتهم تنشر في بيانات رسمية وعبر قنوات الإعلام الحكومية الرسمية . واكدت بأن السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن تقف خلف شرعية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية ويعملون بمنأى عن التجاذبات السياسية وذلك لتطبيع الأوضاع في المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين.8053562

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