شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الانتقالي يهدد السعودية بتكرار سيناريو هذه الدولة حال سمحت للشرعية بالعودة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1703771حذر "المجلس الانتقالي الجنوبي"، السعودية بتطبيق سيناريو دولة العراق في حال سمحت للحكومة الشرعية بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك على لسان عضو المجلس سالم ثابت العولقي، والذي قال في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي" بأن "شعب الجنوب سيدافع عن بلاده ولن يسلمها لشرعية الإخوان وأجندة قطر أو حوثة إيران أو للإرهاب العابر للحدود" حسب تعبيره.

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وأضاف: "نحن ندرك الخطر المحدق اليوم ببلادنا الجنوب ونتمنى من إخوتنا في التحالف العربي إدراك ذلك..لاحقا لن يجدي البكاء على اللبن المسكوب شيئا وسيناريو العراق ليس ببعيد".

تحذير العولقي جاء بعد توارد أنباء عن بدء حوار غير مباشر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي برعاية الخارجية السعودية.1703771