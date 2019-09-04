المرتضى يوجه دعوة هامة لقادة المرتزقة في جميع انحاء اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، كل الأطراف التي تقاتل في صف العدوان اجراء عملية تبادل للأسرى لا سيما في ظل توجه العدوان نحو التخلص من جميع أسراه.

وقال المرتضى في منشور على فيسبوك :ندعوا كل الأطراف اليمنية المقاتلين الى صف تحالف العدوان وتحت رايتهم الى إجراء تبادل كامل وشامل لجميع الأسرى والمعتقلين اليمنيين عبر أي طريقة مناسبة للجميع وعبر أي وساطات يتم التوافق عليها..

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وعبر عن أمله في أن تلقى هذه الدعوة استجابة لدى المرتزقة وأن لا يرفضوها كما فعلوا مع دعوات سابقة.

وأضاف أنه يأمل “أن لا يؤثروا طاعة المحتل الأجنبي فوق مصلحة أسراهم الذين يعانون بشكل كبير خاصةً مع هذا الاستهداف المتعمد لهم من قبل العدو”.