دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره للاحتشاد في ما أسماها مليونية الوفاء في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة المكلا يوم الخميس القادم.

وقال عيدروس الزبيدي في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانقلابي إن المشاركة في هذه الفعالية واجب وطني لتقديم الشكر والتقدير لقيادة وشعب الإمارات

وقالت مصادر مطلعة ان هذه الدعوة الى الاحتشاد بناء على توجيهات من الامارات لتحسين صورتها، ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها نتيجة الجريمة الاخيرة التي ارتكبتها بحق الجيش الوطني اليمني في عدن وابين.

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كانت هذه تفاصيل خبر وردناالان.. الإمارات تصدر توجيهات جديدة قبل قليل لـ''المجلس الانتقالي'' في عدن .. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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