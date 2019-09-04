في أقوى تصريح.. العميد عبدالله الصبيحي يتوعد قيادات الانتقالي.. بماذا وصفهم؟

هدد قائد معركة تحرير عدن قائد اللواء 39 مدرع العميد الركن عبدالله الصبيحي، ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا جنوب اليمن.
وقال الصبيحي في تصريح مصور إن ما يجري من أعمال انتهاكات ما هي إلا سحابة صيف وستنتهي.
وتوعد العميد الصبيحي من التخلص من العصابات الإجرامية وقُطاع الطرق، ومستفزي الناس، ومداهمي منازل الشرفاء، وذلك في إشارة لمليشيا المجلس الانتقالي الانقلابية المدعومة إماراتية.
وأكد القائد العسكري أنه متواجد في الميدان ومن معه من قوات الجيش الوطني وقال "لن يكون إلا ما اتُفق عليه في المبادرة الخليجية، وما قرره الرئيس عبدربه منصور هادي".
وقال الصبيحي إن الجنوب هو جنوب كل اليمنيين، وأن الوطن للكل، ومن أراد أن ينفرد بالجنوب، أو ينفرد بشمال الشمال، فليبحث عن زريبة تأويه.
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