عاجل : صحيفة الشرق الأوسط تفاجى الجميع وتكشف عن ماسيحدث في عدن خلال الايام القادمة "تفاصيل"

أفادت مصادر في الحكومية اليمنية بوجود تفاؤل كبير بأن تشهد الأيام المقبلة توجهاً نحو إنهاء التوتر المسلح في عدن وأبين وشبوة مع قوات الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات. وكشفت المصادر، عن وجود نقاشات مستمرة بين الحكومة والتحالف الداعم للشرعية، في سياق المساعي الرامية إلى بدء الحوار المرتقب في مدينة جدة، بين ممثلين عن الحكومة والانتقالي، لطي صفحة النزاع وتوحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي. وتوقعت المصادر بحسب صحيفة الشرق الاوسط السعودي أن يتم التوصل إلى حلول سياسية، يتم من خلالها التوافق على إنهاء الصراع بين رفقاء السلاح، وفق خطة متكاملة، برعاية من تحالف دعم الشرعية، وبما يضمن عودة النشاط الحكومي، وخفض التصعيد بين الشرعية والانتقالي. صحيفة الشرق الاوسط

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