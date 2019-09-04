أردوغان: إدلب تتعرض لسيناريو مشابه لحلب

من ناحية أخرى قال أردوغان: ”لسنا بصدد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا، لكن كم سنكون سعداء لو نستطيع المساعدة في إحداث منطقة آمنة (في سوريا) وننجح في ذلك“.

يشار إلى أن قوات النظام السوري فرضت سيطرتها الكاملة على أحياء حلب القديمة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات المعارضة، حتى ديسمبر/ كانون أول 2016، عقب قصف عنيف استمر أشهرًا.