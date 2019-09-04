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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقرير امريكي : السعودية ابلغت الامارات بقرار حازم ، والأيام القادمة ستشهد متغيرات في الجنوب لصالح الشرعية

رجح تقرير أمريكي ان تدخل السعودية لمنع انفصال جنوب اليمن عن شماله لاعتبارات تتعلق بالتباين بين اهداف الرياض وأبوظبي من انشاء التحالف العربي وخوض الحرب ضد الحوثيين وكلاء ايران في اليمن.

وأكد التقرير أن السعودية اشعرت حليفتها الامارات انها لن تسمح بالانفصال ولكن يمكن ان يتم استيعاب القيادات الجنوبية بالمطالبة الانفصال والتي نفذت انقلاب مسلح ضد الحكومة الشرعية بعدن والجنوب في اطار حكومة وحدة وطنية .

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وبحسب التقرير فأن الرياض لن تتردد في التدخل العسكري لمنع انفصال الجنوب معتبرا أن الفترة القادمة ستشهد متغيرات في المعادلة القائمة بعدن والجنوب لصالح الشرعية .