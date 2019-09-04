قتلى وجرحى حوثيون في مواجهات مع الجيش بالضالع

دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، في جبهتي حجر وقعطبة شمال وغرب محافظة الضالع (جنوبي اليمن). وقالت مصادر عسكرية، لـ"يمن شباب نت" إن مواجهات عنيفة إندلعت إثر هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبهتي حجر وقعطبة. وأكدت المصادر، أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم الميليشيات وكبدتها خسائر فادحة. وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.



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