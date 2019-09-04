شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. أول لقاء نادر يجمع "علي محسن الأحمر" و"عيدروس الزبيدي" وجه لوجه في جدة بالسعودية.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر مؤكدة ان عيدروس قاسم الزبيدي وصل إلى جده صباح اليوم بناء





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على طلب سعودي وذلك لإجراء مشاورات مع الحكومة اليمنية برئاسة نائب رئيس الجمهورية على محسن صالح برعاية سعودية اماراتية.

وأوضحت المصادر ان الحكومة تنازلت عن مطالب الانسحاب من المواقع الي سيطرت عليها ميليشيا المجلس الانتقالي بعد رفضهم ذلك.

الجدير ذكره ان الوفد مكون من مدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي، ورئيس الوزراء معين عبدالملك.