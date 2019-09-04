الأمم المتحدة تكشف بالأسماء عن دول وشخصيات ارتكبت وتورطت بجرائم حرب في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا وفرنسا، متورّطة في جرائم حرب في اليمن، عبر تسليح التحالف العسكري بقيادة السعودية، وتقديم الدعم الاستخباراتي له.

وقال أحد المسؤولين الأممين بينما كان يكشف عن التقرير “كل الأطراف مسؤولون عن خرق حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن ولكن بعض تلك الخروقات يمكن اعتبارها جرائم حرب”.

وكان المحققون الأمميون قد حضّروا قائمةً سرية عن أشخاص مشتبه بتورّطهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

واعتمدت الأسماء بناء على تقرير أممي آخر، يتحدث بالتفصيل عن الحرب التي تشن على اليمن منذ اكثر من السنوات الأربع الماضية .

وسلّط التقرير الضوء على الدور الغربي في الحرب على اليمن، الذي يعتبر داعماً أساسياً للدول العربية.

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ويتهم التقرير التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات – والذي طرحت مؤخراً أسئلة كثيرة حول مستقبله في ظلّ الاقتتال الداخلي – بقتل المدنيين بضربات جوية، وقطع الإعاشات عمداً عن اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة.

ومنذ ذلك الحين تسببت الحرب في اليمن بمقتل عشرات الآلاف بحسب التقرير، فيما دفع تفشي الأوبئة والأمراض والخوف من المجاعة الأمم المتحدة إلى وصف الأزمة بأكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

يذكر التقرير الأممي أن فريقاً من المستقلين أرسل إلى ميشال باشليه، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائمة بأسماء أشخاص قد يكونوا متورطين بارتكاب جرائم حرب. وتشمل القائمة على أكثر من 160 اسماً، من سعوديين وإماراتيين ويمنيين.

ولا يذكر التقرير إذا كان أيٌّ من أسماء هؤلاء الأشخاص مذكوراً في القائمة الأممية للمشتبه بهم.

ويخلص التقرير إلى أن عقد صفقات الأسلحة ونقلها من قبل الفرنسيين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى دول التحالف سيبقيان قيد مساءلة، وهناك عدّة إجراءات قانونية بهذا الشأن.