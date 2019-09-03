شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “شاهد” محلل عسكري سعودي يفضح “سكاي نيوز” الإماراتية ويصفها بالرّخيصة والكاذبة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شنّ محلل عسكري سعودي هجوماً حاداً على قناة “سكاي نيوز” الإماراتية، واتهمها بالكذب.
ووصف المحلل العسكري علي التواتي القرشي في تغريدةٍ له على حسابه الرسمي بـ”تويتر” القناة الإماراتية بأنها “كاذبة خاطئة”.
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وطالب “القرشي” إدارة “سكاي نيوز” العالمية بإغلاق فرع الإمارات الذي وصفه بـ”الرخيص”، متمنياً أنه لم ينطق بالعربية.
جاء ذلك تعليقاً منه على تغريدةٍ نشرتها “سكاي نيوز” نقلت فيها عن مصادر أن “حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة”.
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قناة كاذبة خاطئة لا علاقة لها بسكاي نيوز العالمية المحترمة، وعلى ادارتها العالمية ان تغلق هذا الفرع الرخيص.. ليته لم ينطق بالعربية.. https://t.co/fTMQkVHa8f— د.علي التواتي القرشي (@alitawati) September 2, 2019
د.علي التواتي القرشي✔@alitawati
قناة كاذبة خاطئة لا علاقة لها بسكاي نيوز العالمية المحترمة، وعلى ادارتها العالمية ان تغلق هذا الفرع الرخيص.. ليته لم ينطق بالعربية.. مصادر لسكاي نيوز عربية: حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة مصادر لسكاي نيوز عربية: حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة
مصادر لسكاي نيوز عربية: حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B)
مصادر لسكاي نيوز عربية: حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) September 2, 2019 ?ref_src=twsrc%5Etfw">September 2, 2019 ">
?ref_src=twsrc%5Etfw">September 2, 2019 …
مصادر لسكاي نيوز عربية: حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B)
مصادر لسكاي نيوز عربية: حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) September 2, 2019
?ref_src=twsrc%5Etfw">September 2, 2019
مصادر لسكاي نيوز عربية: حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B)
مصادر لسكاي نيوز عربية: حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) September 2, 2019
مصادر لسكاي نيوز عربية: حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) September 2, 2019
قناة كاذبة خاطئة لا علاقة لها بسكاي نيوز العالمية المحترمة، وعلى ادارتها العالمية ان تغلق هذا الفرع الرخيص.. ليته لم ينطق بالعربية.. https://t.co/fTMQkVHa8f— د.علي التواتي القرشي (@alitawati) September 2, 2019
قناة كاذبة خاطئة لا علاقة لها بسكاي نيوز العالمية المحترمة، وعلى ادارتها العالمية ان تغلق هذا الفرع الرخيص.. ليته لم ينطق بالعربية.. https://t.co/fTMQkVHa8f— د.علي التواتي القرشي (@alitawati) September 2, 2019
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