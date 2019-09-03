شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو.. القائد ”الصبيحي“ يزف البشرى من قلب ”أبين“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال العميد الركن عبدالله الصبيحي مطمنا الشعب اليمني، الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول، ان ”الأمور بخير، وأن ما يحدث مجرد غيمة صيف وستزول“.

وقال ”الصبيحي“ في كلمة أمام قوات الجيش الوطني المرابطة في مدينة شقرة بمحافظة أبين ان ”الجنوب لكل اليمنيين“.

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وأضاف ”من أراد ان ينفرد بالجنوب او اليمن او شمال الشمال فليبحث له عن زريبة مأوى له، فهو يتحدث بعقلية الزريبة أو القرية، ولن يتم الا ما يقوله الرئيس هادي“.