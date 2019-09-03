شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وزارة التربية تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن نتائج اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي واسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظات المحررة للعام الدراسي 2018-2019.

جديد الحدث أونلاين:

وقالت الوزارة ان نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 78.4% وفي القسم الأدبي 84.2%.

وخلال اعلان النتائح أوضح رئيس اللجنة العليا للاختبارات ووكيل قطاع التوجيه بوزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الصوفي، أن اجمالي الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بالقسم العلمي بلغ 72 ألف طالب حضر الاختبارات 68 ألف طالب وغاب عنها 3 ألاف طالب..مبينا بأن عدد الناجحين بلغ قرابة 60 ألف طالب فيما عدد الراسبين بلغ8 ألف و632 طالب وطالبة .

كما أشار إلى أن اجمالي الطلاب المتقدمين لإختبارات الثانوية العامة بالقسم الأدبي بلغ 11 ألف 641 طالب ، حضر الاختبارات 11 ألف و 201 طالب ، وغاب عنها 440 طالب وطالبة، وعدد الناجحين 9 ألف و434 طالب وطالبة، وعدد الراسبين 1ألف و767 طالب وطالبة.

وفيما يلي اسماء الطلاب الأوائل :

أوائل القسم العلمي:

الاسم المعدل المحافظة

1 محمد خالد عوض عمر خريص 99.88 حضرموت الساحل

2 اسامة احمد علي احمد العمودي 99.88 حضرموت الساحل

3 محمد منصور عبدالله طاهر القاسمي 99.88 حضرموت الساحل

4 ميمونة سالم احمد عوض اليميني 99.88 حضرموت الساحل

5 صفاء منير محمد شيخ بافضل 99.88 حضرموت الساحل

6 صلاح محمد يحيى محمد البكري 99.75 حضرموت الوادي

7 راشد خالد راشد عوض القباص 99.63 شبوة

8 تيسير عبدالرحمن عبدالعزيز ناجي 99.63 تعز

9 وردة احمد علي سعيد الكمالي 99.63 تعز

10 تبن احمد مهيوب علي عبدالجليل 99.63 تعز

11 هديل عبدالله سيف ثابت السامعي 99.63 تعز

12 عامر عبدالملك فارع احمد 99.63 تعز

13 احمد عباس مسعد عبادي 99.63 الضالع

14 هبة الله عبدالفتاح صالح احمد 99.63 الضالع

15 مساعد احمد عبادي مساعد 99.63 الضالع

16 رمزي عمر صالح يحيى الشرجي 99.63 الضالع

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17 محمد حسن عبدالرزاق حسن 99.63 عدن

18 نور فاضل علي فاضل علي 99.63 عدن

19 عوض محمد عوض عمر جوبح 99.63 عدن

20 فاطمة رمزي حسن النعاش 99.63 عدن

21 سالم احمد سالم عوض باعرمة 99.63 عدن

22 خالد عبدالعظيم سالم ناجي 99.5 ابين

23 ابتهال احمد امين عبدالخالق 99.13 لحج

24 امنه وليد محمد فضل 99.13 لحج

25 اسماء سعيد عبده ناشر 99.13 لحج

26 عبدالله محمد عبيدعلي ميطان 98.88 المهرة

27 ملاك عبدالرحمن علي محمد 98.75 مارب

28 امينة حميد علي احمد الرفيق 98.75 مارب

29 سمية عبدالرحمن ناصر الروحاني 98.25 الجوف

30 نها قائد عبدالودود مكرد 98.25 الجوف

31 صابرين علي مقدم احمد 94.5 سقطرى

32 سحر عباس محمد علي منصور 92.75 الحديدة

اوائل القسم الادبي:

الرقم الاسم المعدل المحافظة

1 ابرار عمر عبدالله احمد بارهيان 99.75 حضرموت الساحل

2 سارة عصام عبدالقادر حسين الحبشي 96.63 حضرموت الوادي

3 دعاء هادي محمد هادي 94.5 عدن

4 مروى احمد سليمان البرك الجدحي 94.5 المهرة

5 شيماء سالم حسين النقيب 92.13 ابين

6 منار ناصر احمد البدوي 92.13 ابين

7 انوار عبدالله حسن هذبول 92 شبوة

8 حفصة ياسين قائد محمد 89.38 لحج

9 هالة احمد سيف غانم 86.75 تعز

10 مهاء سليم ماجد سعيد 86.38 سقطرى

11 شاكر مساعد يحيى علي واسع 81.88 مارب