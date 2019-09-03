المجلس الانتقالي الجنوبي

كتب الخليج 365-حضرموت

دعا المجلس الانتقالي في مدينة القطن بمحافظة حضرموت الى الاحتشاد لفعالية مليونية الوفاء. وفي بيان لانتقالي القطن حث المواطنين للاحتشاد لمليونية الوفاء التي ستقام عصر الخميس بساحرة القرار قرارنا بمدينة المكلا. وذكر البيان أن على الراغبين المشاركة التسجيل الأشخاص التالية اسماؤهم: عبد العزيز البكري 777457558 ربيع غصان 777262854 غازي لرضي 772759127 سالم باعطوة 773711949 رياض بهيان 770908678 علما بأن المواصلات ذهابا وايابا مجانا وسيتم التحرك صباح يوم الخميس 5_9_2019م الساعة السادسة والنصف صباحا من ساحة الحرية. جوار عماره بن شريشر بمديرية القطن .



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كانت هذه تفاصيل خبر انتقالي القطن بحضرموت يحدد أماكن التجمع لاحياء فعالية مليونية الوفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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