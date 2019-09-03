Advertisements Advertisements الامم المتحدة ترشح فريق هندي لرئاسة فريق المراقبة بالحديدة الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 صورة ارشيفية كتب الخليج 365-الحديدة اختار الامين العام للامم المتحدة اليوم الثلاثاء الفریق الھدي المتقاعد "أباھجت غوھا" رئیساً لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحدیدة خلفاً للدانماركي مایكل ولیسغارد.

Advertisements وينتظر المرشح الهندي موافقة أعضاء مجلس الأمن الـ15 لتأكید تولیه للمنصب. ويعتبر اباهجت غوها هو المرشح رقم ثلاثة الذي ييتم تعيينه للبعثة الاممية منذ تعيين الجنرال باتريك كامرت في ديسمبر 2018م. ومن المقرر أن تضم البعثة عند اكتمال وصول أعضائھا 75 مراقبا مدنیا. Advertisements Advertisements

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